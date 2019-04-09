ДТП временно парализовало движение четырех трамвайных маршрутов
Вместе с тем возобновили работу три автобусных маршрута.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня в 7.45 произошло ДТП с участием двух автомобилей в Мирном переулке. Из-за этого прервалось движение трамвайных маршрутов №№ 3, 9, 10, 11. На место происшествия были направлены сотрудники ГИБДД.
По информации МКУ «Транспортное управление», сегодня же утром возобновили работу автобусы №№ 45, 57 и 95.
В управлении напомнили, что вчера в Саратове приступили к работе новые перевозчики, в частности сменились автотранспортные компании на 66 маршрутах. В связи с этим было временно остановлено движение по нескольким направлениям. Согласно действующего законодательства, выигравшая конкурс организация имеет право приступить к работе в течение некоторого времени.
По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефону «горячей линии» МКУ «Транспортное управление»: 28-69-48.
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