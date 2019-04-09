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Жителя Татищева убило током во время ремонта проводки

Новости / ЧП
Жителя Татищева убило током во время ремонта проводки


Организовано проведение доследственной проверки.

По информации следственного управления региона, 6 апреля в утреннее время 39-летний житель поселка Татищево осуществлял ремонт
электрической проводки в своем частном доме. В ходе выполнения работ вследствие неправильного подключения проводов к электросети мужчину ударило током. Вскоре после случившегося его тело со следами термического воздействия было обнаружено соседом, зашедшем к приятелю по бытовым вопросам. О случившемся мужчина сразу же сообщил в полицию.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.