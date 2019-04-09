В Саратове было временно остановлено движение нескольких автобусных маршрутов
По информации МКУ «Транспортное управление», временные перебои связаны с пересмотром итогов конкурса перевозчиков.
Сегодня, 8 апреля, временно приостановили движение следующие маршруты: №56 «ул. Техническая – ул. им. Грибова П.И», №16 «пос. Калашниково - пос. Заплатиновка», №55 «ул. Лесная - ул. им. Рахова В.Г.», №7 «ст. Волга – с. Князевка», №35 «пл. им. Ленина В.И. – пос. Нефтяников», №38 «ООО «Саратоворгсинтез» - пос. Комсомольский», №72 «мкр. «Изумрудный» - ж/д вокзал», №57 «пер. Мирный – ул. Миллеровская», №45 «мкр. Иволгино – Октябрьское ущелье», №31 «пос. Юбилейный – завод «Строймаш», №89 «ул. Ипподромная – пос. Зональный», №95 «пл. Славянская - пос. Зональный».
Также временно прекратил работу маршрут 39 «ст. Волга – пос. Водник».
По информации МКУ «Транспортное управление», временные перебои связаны с пересмотром итогов конкурса перевозчиков. С сегодняшнего дня в Саратове приступили к работе новые перевозчики, в частности сменились автотранспортные компании на 66 маршрутах. Согласно действующего законодательства, выигравшая конкурс организация имеет право приступить к работе в течение некоторого времени. Так, маршруты ООО «Ершовтрансавто» №№ 57 и 45 планируют запустить уже завтра, 9 апреля. Автобусы №№ 95, 16, 55 выйдут на маршрут до 10 апреля, автобус №31 – в течение двух недель. От перевозчика ООО «Трансагент» маршрута №72 подтверждение подвижного состава планируется до 10 апреля.