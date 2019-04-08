В Ровенском районе отметили национальный областной праздник «Наурыз-2019»
В праздновании приняли участие более 8 тысяч человек.
Ежегодное мероприятие прошло 6 апреля на центральной площади поселка Ровное. В нем приняли участие жители Ровенского района, гости из всех районов губернии, члены официальных делегаций из Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики Казахстан, представители национальных общественных организаций, гости из соседних регионов.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в ходе торжества были представлены красочные национальные костюмы, зажигательные танцы, традиционные песни. Все желающие попробовали казахские изделия из теста – аппетитные баурсаки. Представители сильного пола боролись за приз в национальном соревновании - «поднятие барана». На центральной площади поселка раскинулись восемь казахских юрт, украшенных национальным орнаментом.
В этот день также состоялся финал конкурса национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз - 2019». Девушки демонстрировали национальные танцы, исполняли песни своего народа. В итоге победительницами стали сразу две участницы – из Саратова и Ровенского района.