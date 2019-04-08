В Саратове задержана группа мошенников в сфере автострахования
Злоумышленников подозревают в 40 эпизодах преступлений.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, незаконная деятельность обвиняемых выявлена в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.
Установлено, что участниками группы на территории города Саратову и области реализовывался ряд мошеннических схем, при которых инсценировались страховые случаи, связанные с повреждением дорогостоящих транспортных средств с целью последующего получения страховых выплат. В ходе расследования уголовного дела выявлено более 40 эпизодов мошеннических действий, совершенных обвиняемыми. Сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, составила более 30 млн рублей.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к деятельности группы.