Саратовцев приглашают на «Космический квиз»
Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, организует Городской центр им. П.А. Столыпина.
По информации организаторов, интеллектуально-развлекательная игра, которая пройдет 10 апреля в 18.00 в Irish Papa's Pub, будет состоять из нескольких туров. Все вопросы организаторы посвятят тематике космоса.
Участие в квизе могут принять команды в составе от 2 до 5 человек. Регистрация на мероприятие открыта в официальной группе Городского центра им. П.А. Столыпина в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее Городской центр им. П.А. Столыпина проводил «Квиз на минималках», приуроченный к Всемирному дню смеха. Тогда победу одержала команда «Iqdo», набравшая в ходе игры 33 балла.