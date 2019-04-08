8 апреля 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:38 | 08 апреля
В Саратове было временно остановлено движение нескольких автобусных маршрутов
15:51 | 08 апреля
В Ровенском районе отметили национальный областной праздник «Наурыз-2019»
15:02 | 08 апреля
В Саратове задержана группа мошенников в сфере автострахования
14:10 | 08 апреля
Саратовцев приглашают на «Космический квиз»
13:19 | 08 апреля
В Саратове отметили 60-лет движения студенческих отрядов в России
12:25 | 08 апреля
В Пугачевском районе мужчина погиб во время охоты
11:32 | 08 апреля
Саратовчанка лишилась телефона после поездки в такси
10:43 | 08 апреля
В Саратове продет региональное прослушивание в Московскую школу Табакова
09:51 | 08 апреля
Сотни саратовцев приняли участие в пробеге в честь Дня космонавтики
09:00 | 08 апреля
К началу дачного сезона начнут курсировать четыре электрички
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев приглашают на «Космический квиз»

Новости
Саратовцев приглашают на «Космический квиз»


Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, организует Городской центр им. П.А. Столыпина.

По информации организаторов, интеллектуально-развлекательная игра, которая пройдет 10 апреля в 18.00 в Irish Papa's Pub, будет состоять из нескольких туров. Все вопросы организаторы посвятят тематике космоса.

Участие в квизе могут принять команды в составе от 2 до 5 человек. Регистрация на мероприятие открыта в официальной группе Городского центра им. П.А. Столыпина в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Городской центр им. П.А. Столыпина проводил «Квиз на минималках», приуроченный к Всемирному дню смеха. Тогда победу одержала команда «Iqdo», набравшая в ходе игры 33 балла.