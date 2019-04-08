В Саратове отметили 60-лет движения студенческих отрядов в России
Торжественное мероприятие с участием губернатора области Валерия Радаева и зампреда регионального правительства Валентины Гречушкиной прошло 5 апреля на площадке исторического парка «Россия – моя история».
По информации пресс-службы Поволжского института управления РАНХиГС, бойцы студенческих отрядов Саратовской области – студенты ведущих вузов Саратова - рассказали об итогах прошедшего года и поделились планами на юбилейный трудовой семестр. Торжественное мероприятие не обошлось и без награждения.
По данным организаторов, в настоящее время в Саратовской области создано более 12 штабов студотрядов вузов. Региональное отделение подготавливает педагогические, строительные, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные отряды. За 6 лет работы в студенческих отрядов Саратовской области приняли участие порядка 8 тысяч молодых людей.