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В Саратове отметили 60-лет движения студенческих отрядов в России

Новости
В Саратове отметили 60-лет движения студенческих отрядов в России


Торжественное мероприятие с участием губернатора области Валерия Радаева и зампреда регионального правительства Валентины Гречушкиной прошло 5 апреля на площадке исторического парка «Россия – моя история».

По информации пресс-службы Поволжского института управления РАНХиГС, бойцы студенческих отрядов Саратовской области – студенты ведущих вузов Саратова - рассказали об итогах прошедшего года и поделились планами на юбилейный трудовой семестр. Торжественное мероприятие не обошлось и без награждения.

По данным организаторов, в настоящее время в Саратовской области создано более 12 штабов студотрядов вузов. Региональное отделение подготавливает педагогические, строительные, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные отряды. За 6 лет работы в студенческих отрядов Саратовской области приняли участие порядка 8 тысяч молодых людей.