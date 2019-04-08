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В Пугачевском районе мужчина погиб во время охоты

Новости / ЧП
В Пугачевском районе мужчина погиб во время охоты


По данному факту проводится доследственная проверка.

ЧП произошло в субботу, 6 апреля. По информации СУ СКР по Саратовской области, около 7 часов 30 минут на берегу пруда, расположенного на удалении около 10 километров от села Жестянка Пугачевского района, четверо мужчин охотились на уток. Один из участников охоты произвел выстрел из охотничьего ружья. В этот момент на линии выстрела внезапно возник его 33-летний приятель. Ранение пришлось потерпевшему в область головы. От полученного повреждения он скончался на месте. Мужчины безотлагательно сообщили о случившемся в полицию.

- В настоящее время следователями СК проводится комплект мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедших событий, - сообщили в следственном управлении. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.