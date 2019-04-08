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Саратовчанка лишилась телефона после поездки в такси

Новости / ЧП
Саратовчанка лишилась телефона после поездки в такси


По подозрению в совершении кражи задержан 23-летний мужчина.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что после поездки в такси обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью более 6 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 23-летний саратовец. Он уже сознался в содеянном. Похищенное у него изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, ГУ МВД России по Саратовской области рекомендует не оставлять телефон незнакомым или малознакомым людям. В общественном транспорте или в иных местах большого скопления народа следует положить телефон во внутренний карман одежды, поближе к телу. В баре или на дискотеке не стоит выкладывать свой телефон на столик или барную стойку, оставлять его без присмотра в сумке на спинке стула или в раздевалке в кармане одежды.

Если вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).