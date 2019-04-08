В Саратове продет региональное прослушивание в Московскую школу Табакова

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По информации министерства культуры области, 20 и 21 апреля Московская театральная школа Олега Табакова проведет в Саратове региональный отборочный тур. Испытать себя и принять участие в прослушивании смогут учащиеся 9-классов, получающие в 2019 году аттестат об основном общем образовании. Прием заявок и сами прослушивания будут проходить в Историческом здании ТЮЗа на Вольской, 83.На прослушивании абитуриентам необходимо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, также комиссия из педагогов Школы Табакова может дополнительно попросить исполнить песню и показать пластический этюд. Абитуриенты могут сами выбирать авторов произведений, но организаторы рекомендуют готовить по 2-3 варианта из каждой категории. Те, кто успешно пройдет отборочный тур в Саратове, будут приглашены на вступительные экзамены в Москве в июне.Чтобы подать заявку на прослушивание, абитуриенту необходимо приготовить цветную портретную фотографию 10 на 15 см, копию паспорта гражданина РФ, справку из школы об обучении в 9-м классе. Также на месте необходимо будет заполнить Анкету-заявку и согласие на обработку данных от родителя или опекуна абитуриента.Прием заявок на прослушивание начался сегодня, 8 апреля, и продлится до 19 апреля. Записаться на прослушивание можно двумя способами — принести документы лично в Историческое здание ТЮЗа на Вольской, 83 или отправить их по электронной почте на адрес info@volskaya83.ru.Иногородние абитуриенты и направившие документы по электронной почте должны приехать в день набора заранее для предоставления оригиналов всех документов, без оригиналов допуска на тур не будет. Начало прослушивания - в 10 часов.Перед началом прослушиваний в Саратове 18 апреля в 16.00 на Камерной сцене в Историческом здании ТЮЗа на Вольской состоится лекция, на которой педагоги Московской театральной школы Табакова расскажут о профессии актера, работе школы, о том, как готовиться к прослушиванию. На эту встречу приглашаются абитуриенты и их родители, желающие узнать больше о ТШТ и актерской профессии в целом.