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Сотни саратовцев приняли участие в пробеге в честь Дня космонавтики

Новости
Сотни саратовцев приняли участие в пробеге в честь Дня космонавтики


В общей сложности участники пробежали около 15 км.

7 апреля в 42 раз в Саратове проходил легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики. По традиции, возглавили колонну члены клуба ходьбы и бега «Сокол».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году на старт вышли порядка 200 человек. К участию в пробеге допускались все желающие, как любители, так и профессиональные спортсмены.

В общей сложности дистанция пробега составила около 15 км. Любители спорта пробежали от площади Кирова до моста Саратов-Энгельс. После этого всех желающих продолжить участие в мероприятии перевезли на автобусах на сторону Энгельса. Второй этап пробега начался у стелы «Энгельс» и продолжился до поворота на Гагаринское поле. В конце пути бегунов ждала трехкилометровая дистанция до стелы в честь приземления Юрия Гагарина.