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К началу дачного сезона начнут курсировать четыре электрички
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К началу дачного сезона начнут курсировать четыре электрички

Новости
К началу дачного сезона начнут курсировать четыре электрички


Они выйдут на маршрут с 27 апреля.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, назначаются следующие пригородные поезда:

- № 6471 сообщением Примыкание – Аткарск: отправление со ст. Примыкание в 05:49, прибытие на ст. Аткарск в 8:35, курсирование по средам, субботам и воскресеньям;

- № 6418 сообщением Аткарск – Примыкание: отправление со ст. Аткарск в 18:45, прибытие на ст. Примыкание в 21:39, курсирование по средам, субботам и воскресеньям;

- № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 05:22, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 8:40, курсирование по средам, субботам и воскресеньям;

- № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка: отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:00, прибытие на ст. Анисовка в 20: 24, курсирование по средам, субботам и воскресеньям.

С подробной информацией о расписании движения дачных пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании www.sarppk.ru в разделе "Расписание", с помощью мобильного приложения "Пригород", по телефону единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на информационных стендах билетных касс.

Фото https://altesmedia.ru