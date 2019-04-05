5 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 05 апреля
На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»
17:03 | 05 апреля
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы
16:09 | 05 апреля
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15:17 | 05 апреля
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14:38 | 05 апреля
Временно закрываются два железнодорожных переезда в Саратовском и Красноармейском районах
13:48 | 05 апреля
Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении
13:00 | 05 апреля
В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики
12:16 | 05 апреля
Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86
11:22 | 05 апреля
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В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы

Новости
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы


По традиции, именно там 12 апреля пройдут основные праздничные мероприятия.

Для удобства жителей и гостей области назначается дополнительный автобусный маршрут. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, с 8.30 до 16.00 часов из Энгельс от остановочного пункта «Ярмарка» будет осуществляться движение общественного транспорта по маршруту «Ярмарка – Мясокомбинат – место приземления Ю.А. Гагарина» (до стелы). Отправление транспортных средств от мест посадки пассажиров в указанный день будет производиться по мере их наполняемости. Стоимость проезда до места приземления Ю.А. Гагарина от остановки «Ярмарка» – 60 рублей, от остановки «Мясокомбинат» – 50 рублей.

Из Саратова до остановки «Ярмарка» в городе Энгельс можно доехать на автобусе межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения № 247 «Саратов (ЖДВ) - Энгельс (Ярмарка)».

Кроме того, можно воспользоваться услугами межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения № 246 Н «пос. Новоселово – Саратов (Ж/д вокзал)», № 248 «Энгельс (АРЗ) – Саратов (Главпочтамп)», № 274-Б «С/х «Новый» - Саратов ЖДВ», № 282-Б «Энгельс (с/х Энгельсский) – Саратов ЖДВ», № 284 «пос. Прибрежный - Саратов (Ж/д вокзал)», № 284-А «Энгельс – Саратов (ч-з Летный городок)», № 284-Б « Энгельс – Саратов (ч-з Юбилейный)», № 284 к «Энгельс (Ж/д вокзал) – Саратов (Ж/д вокзал)» и № 284 к1 «Саратов (Ж/д вокзал) – Энгельс (Ж/д вокзал)», доехав до остановочного пункта «ТЦ «Лазурный» в Энгельсе, после чего перейти к остановочному пункту «Ярмарка».