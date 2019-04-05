5 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 05 апреля
На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»
17:03 | 05 апреля
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы
16:09 | 05 апреля
Саратовских детей приглашают на «Праздник фокусов»
15:17 | 05 апреля
Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства
14:38 | 05 апреля
Временно закрываются два железнодорожных переезда в Саратовском и Красноармейском районах
13:48 | 05 апреля
Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении
13:00 | 05 апреля
В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики
12:16 | 05 апреля
Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86
11:22 | 05 апреля
В Саратове продолжается работа по восстановлению люков на тепловых камерах
10:35 | 05 апреля
В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки
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Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства

Новости
Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства


В Москве готовится к проведению конференция «Социальное партнерство на отраслевом уровне: проблемы и решения». Ее организаторы – Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Основная цель события – выявить главные проблемы, мешающие вести конструктивный социальный диалог, способствовать сближению интересов работников и работодателей, представить предложения по совершенствованию в этой области законодательства.

Участниками конференции станут представители крупнейших работодателей нефтегазовой отрасли и профсоюзов, профсоюзные лидеры, представители Министерства энергетики РФ, Минтруда РФ, Минвостокразвития России, Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы РФ. Среди заявленных спикеров встречи – Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, зампредседателя межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Кирилл Богуш и другие.