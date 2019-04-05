Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства
В Москве готовится к проведению конференция «Социальное партнерство на отраслевом уровне: проблемы и решения». Ее организаторы – Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности.
Основная цель события – выявить главные проблемы, мешающие вести конструктивный социальный диалог, способствовать сближению интересов работников и работодателей, представить предложения по совершенствованию в этой области законодательства.
Участниками конференции станут представители крупнейших работодателей нефтегазовой отрасли и профсоюзов, профсоюзные лидеры, представители Министерства энергетики РФ, Минтруда РФ, Минвостокразвития России, Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы РФ. Среди заявленных спикеров встречи – Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, зампредседателя межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Кирилл Богуш и другие.