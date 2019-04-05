Саратовских детей приглашают на «Праздник фокусов»

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По информации пресс-службы театра, «Праздник фокусов» - это веселый, интерактивный спектакль для детей младшего возраста, где во время выступления иллюзионистов ребенок становится фокусником. Самые обычные предметы в руках детей во время спектакля неожиданно приобретают таинственные свойства. Конечно, это только иллюзия, но дети верят в волшебство и с удовольствием творят чудеса вместе с артистами.В представлении заняты артисты театра К.Ханжина и А.Козловская.Также в театре сообщили, что по многочисленным просьбам вновь открывается школа по обучению детей фокусам. Принимаются дети от 7 до 12 лет. В цикле из восьми мастер-классов «Стань волшебником» слушатели познакомятся с историей великих иллюзионистов, узнают их секреты и разучат немало простых, но эффектных фокусов.