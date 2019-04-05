Временно закрываются два железнодорожных переезда в Саратовском и Красноармейском районах
Там будут проводиться ремонтные работы.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПриЖД, с 9:00 до 18:00 6 и 7 апреля будет закрыто движение автотранспорта через переезды в Саратовском и Красноармейском муниципальных районах. Это переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога ст. Багаевка – село Александровка, Саратовский район) и переезд на 96 км перегона Карамыш – Россоша (автодорога через пос. Каменка, Красноармейский район).
В первом случае объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 13 км автодороги Саратов – пос. Красный Текстильщик, во втором – через переезд на 87 км автодороги станции Карамыш.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.