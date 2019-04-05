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Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении

Новости / ЧП
Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении


В отношении 59-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 ноября около 5 часов утра 40-летняя жительница Заводского района после ссоры с мужем шла по проспекту Энтузиастов. Она собиралась поймать такси и добраться до приятельницы, проживающей в Ленинском районе. К ней подошел 59-летний мужчина, который участливо поинтересовался о причине ее слез. Женщина рассказала новому знакомому о конфликте с супругом. Мужчина смог вызвать у нее доверие и на его предложение поехать к нему, после чего он якобы проводит ее домой, она ответила согласием. На такси они приехали к
частному дому, в котором проживал ее новый знакомый. Гостеприимный хозяин предложил гостье выпить спиртного, чтобы успокоиться. После этого злоумышленник запер дверь дома и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Противоправные действия против половой свободы и неприкосновенности потерпевшей продолжались три дня. Мужчина породил в своей гостье страх реальной расправы, - сообщает пресс-служба следственного управления. - 27 ноября мужчина, полагая, что воля потерпевшей полностью подавлена, решил съездить с ней к своему приятелю. Они вызвали такси, однако водитель, усомнившись в платежеспособности клиента, потребовал оплатить его услуги. Это вызвало гнев со стороны 59-летнего пассажира, который вышел из автомобиля и, подойдя к водителю, стал оскорблять его. В это время потерпевшая воспользовалась моментом, крикнула водителю, чтобы он немедленно уезжал. Благодаря помощи таксиста ей удалось убежать от злоумышленника. Однако, будучи напуганной случившимся, потерпевшая не стала сообщать о произошедшем в правоохранительные органы и лишь когда к ней обратились сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятий, она рассказала им о совершенных в отношении нее
противоправных действиях".

В управлении напомнили, что 59-летний мужчина также обвиняется в совершении убийства двух и более лиц. Так, 1 января 2019 года, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения он стал избивать пришедшую к нему в гости женщину, которая от полученных
телесных повреждения скончалась на месте. Злоумышленник спрятал ее тело в неотапливаемой комнате дома. Спустя месяц он в своем доме нанес другой своей знакомой множественные удары кулаком в область головы, а также ногами по телу, от которых она скончалась. Тела обоих погибших женщин были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов 6 февраля.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://kubnews.ru