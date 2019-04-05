5 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 05 апреля
На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»
17:03 | 05 апреля
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы
16:09 | 05 апреля
Саратовских детей приглашают на «Праздник фокусов»
15:17 | 05 апреля
Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства
14:38 | 05 апреля
Временно закрываются два железнодорожных переезда в Саратовском и Красноармейском районах
13:48 | 05 апреля
Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении
13:00 | 05 апреля
В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики
12:16 | 05 апреля
Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86
11:22 | 05 апреля
В Саратове продолжается работа по восстановлению люков на тепловых камерах
10:35 | 05 апреля
В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки
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Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86

Новости


Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе 86.

4 апреля 2019 года в МОУ «СОШ № 86» Ленинского района после 4 урока между 1 и 2 этажами распылили баллончик.

В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.

Все ученики своевременно покинули здание учреждения. В учебном заведении было проведено проветривание.

Из дома была госпитализирована ученица школы из-за аллергической реакции на перцовые препараты. В данное время она находится в больнице с целью наблюдения.