Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86
Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе 86.
4 апреля 2019 года в МОУ «СОШ № 86» Ленинского района после 4 урока между 1 и 2 этажами распылили баллончик.
В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.
Все ученики своевременно покинули здание учреждения. В учебном заведении было проведено проветривание.
Из дома была госпитализирована ученица школы из-за аллергической реакции на перцовые препараты. В данное время она находится в больнице с целью наблюдения.