В Саратове продолжается работа по восстановлению люков на тепловых камерах

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Мониторинг состояния теплосетевого хозяйства города ведется на постоянной основе. Техническое состояние теплосетевой инфраструктуры находится на особом контроле энергокомпании.Ежедневно специалисты трех оперативных бригад энергокомпании проводят контрольные обходы теплосетевого комплекса. Место обнаружения повреждения или отсутствия крышки люка тепловой камеры обозначается специальными ограждениями, также о нем сообщают в диспетчерскую службу, которая выполняет необходимые работы.Тщательной проверке, особенно необходимой в период прохождения паводка, подвергаются не только тепловые камеры, но и шахты подъема и опуска теплотрасс, опорные элементы трубопроводов и другие элементы теплосетевого комплекса. Специалисты контролируют плотность прилегания крышек, следят за герметичностью тепловых камер и шахт. В случае обнаружения подтопления организуются оперативные работы по осушению объектов и дальнейшему осмотру коммуникаций.Также рабочие ремонтные бригады занимаются благоустройством участков, на которых проводился ремонт подземных коммуникаций. Только за минувшую неделю восстановлено 70 квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах в районе улиц Октябрьская, Степана Разина, Сакко и Ванцетти.Энергетики просят жителей быть внимательными вблизи энергообъектов: не наступать на колодцы, не приближаться к месту разрушения грунта и парения на земле.Сообщает пресс-служба компании.