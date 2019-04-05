5 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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10:35 | 05 апреля
В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки
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В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки

Новости
В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки

По состоянию на 4 апреля 2019 года уровень воды в реках Аткарского района не превышает норму, нет подтопленных домов и низководных мостов.

Река Аткара поднялась на сегодняшний день на 18 см, что соответствует норме (неблагоприятная отметка для города Аткарска, с которой начинается подтопление жилых домов - 3 м 95 см; критическая отметка, с которой начинается затопление жилых домов для города Аткарска - 5 м 30 см). На территории Аткарского района оборудованы 2 временных гидрологических поста для контроля за обстановкой (один стационарный на реке Аткара и один временный гидропост на реке Медведица). Замеры уровня воды в реке за сутки и общий подъем с начала паводковой ситуации осуществляются ежедневно и передаются специалистами гидропостов в ЕДДС Аткарского района. На малых реках, на которых отсутствуют гидропосты, специалисты администрации ведут также ежедневный мониторинг.

С 1 апреля 2019 года на территории Аткарского района установлен режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главам муниципальных образований и руководителям всех форм собственности рекомендовано обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.