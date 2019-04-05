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На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов

Новости
На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов


По традиции, они представят свой потенциал во время работы ярмарки.

По информации городского управления развития потребительского рынка, очередная ярмарка "выходного дня" пройдет 6 апреля на Театральной площади. Приобрести продукты можно будет с 08.00 до 16.00.

К реализации будут предложены мясная, рыбная, молочная, плодоовощная продукция, мед, крупы, мука, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские изделия, товары народных промыслов, саженцы.

В рамках проведения ярмарки в соответствии с поручением губернатора Валерия Радаева состоятся презентации Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов.