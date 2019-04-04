Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела

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Как сообщили в управлении, уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Женщину подозревают в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, а также в 14 эпизодах взяточничества.По версии следствия, подозреваемая в период с 2011 по 2014 годы получала взятки за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Балашова и Балашовского района. При этом решения выносились в отсутствии возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом РФ. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,2 млн рублей.Сообщается, что противоправные действия мирового судьи были выявлены следователями СК по Саратовской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото https://24.kz