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Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела

Новости
Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела


Расследование поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Как сообщили в управлении, уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Женщину подозревают в 23 эпизодах превышения должностных полномочий, а также в 14 эпизодах взяточничества.

По версии следствия, подозреваемая в период с 2011 по 2014 годы получала взятки за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Балашова и Балашовского района. При этом решения выносились в отсутствии возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом РФ. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,2 млн рублей.

Сообщается, что противоправные действия мирового судьи были выявлены следователями СК по Саратовской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото https://24.kz