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На железнодорожном вокзале Саратова открылась фотовыставка ко Дню космонавтики

Новости
На железнодорожном вокзале Саратова открылась фотовыставка ко Дню космонавтики


Это совместный проект Приволжской железной дороги и Саратовского областного музея краеведения.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, фотовыставка «Саратов – космос – Саратов», посвященная приближающемуся Дню космонавтики и первому полету человека в космос, открылась в здании Саратовского железнодорожного вокзала 3 апреля. Выставка иллюстрирует удивительную судьбу Юрия Гагарина и его неразрывную связь с саратовской землей. В частности, в экспозицию включены уникальные фотодокументы, запечатлевшие первого космонавта Земли Юрия Гагарина в окружении жителей Саратовской области.

Фотовыставка будет работать в стенах железнодорожного вокзала до 9 апреля и затем отправится на место приземления Гагарина в Энгельсском районе.