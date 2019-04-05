На железнодорожном вокзале Саратова открылась фотовыставка ко Дню космонавтики
Это совместный проект Приволжской железной дороги и Саратовского областного музея краеведения.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, фотовыставка «Саратов – космос – Саратов», посвященная приближающемуся Дню космонавтики и первому полету человека в космос, открылась в здании Саратовского железнодорожного вокзала 3 апреля. Выставка иллюстрирует удивительную судьбу Юрия Гагарина и его неразрывную связь с саратовской землей. В частности, в экспозицию включены уникальные фотодокументы, запечатлевшие первого космонавта Земли Юрия Гагарина в окружении жителей Саратовской области.
Фотовыставка будет работать в стенах железнодорожного вокзала до 9 апреля и затем отправится на место приземления Гагарина в Энгельсском районе.