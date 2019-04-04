4 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:14 | 04 апреля
На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов
16:27 | 04 апреля
Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела
15:49 | 04 апреля
В Саратове продолжаются работы на дождеприемных коммуникациях
15:00 | 04 апреля
В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"
14:09 | 04 апреля
В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров
13:18 | 04 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
12:30 | 04 апреля
С саратовскими школьниками провели круглый стол «Правовая культура глазами поколения Z»
11:46 | 04 апреля
Открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» уже в третий раз станет платформой для диалога науки и искусства
10:53 | 04 апреля
Кира Степанова завоевала золотую медаль чемпионата России
10:08 | 04 апреля
На сцене Академоперы дебютировал лауреат Конкурса Конкурсов вокалистов
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров

Новости
В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров


По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 8,8%.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, только в марте перевезено 931 тыс. пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В поездах дальнего следования перевезено более 427 тыс. пассажиров, в пригородных поездах – более 503 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот в марте текущего года составил 198,1 млн пасс-км (-2,9%), в том числе в дальнем следовании – 177,3 млн пасс-км (-4%), в пригородном сообщении – 20,8 млн пасс-км (+8,1%).

Всего за январь-март на Приволжской магистрали перевезено более 2,8 млн пассажиров, что превышает аналогичный период прошлого года на 8,8%. Из них в дальнем следовании – более 1,3 млн пассажиров (-1,6%), в пригородном сообщении – более 1,44 млн пассажиров (+20,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2019 года сократился на 0,9% к уровню прошлого года и составил 588,6 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 58,3 млн пасс-км (+9,5%), в дальнем следовании – более 530,3 млн пасс-км (-1,9%)