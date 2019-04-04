В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров

просмотров: 62

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, только в марте перевезено 931 тыс. пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В поездах дальнего следования перевезено более 427 тыс. пассажиров, в пригородных поездах – более 503 тыс. пассажиров.Пассажирооборот в марте текущего года составил 198,1 млн пасс-км (-2,9%), в том числе в дальнем следовании – 177,3 млн пасс-км (-4%), в пригородном сообщении – 20,8 млн пасс-км (+8,1%).Всего за январь-март на Приволжской магистрали перевезено более 2,8 млн пассажиров, что превышает аналогичный период прошлого года на 8,8%. Из них в дальнем следовании – более 1,3 млн пассажиров (-1,6%), в пригородном сообщении – более 1,44 млн пассажиров (+20,5%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2019 года сократился на 0,9% к уровню прошлого года и составил 588,6 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 58,3 млн пасс-км (+9,5%), в дальнем следовании – более 530,3 млн пасс-км (-1,9%)