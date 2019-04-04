В Саратове продолжаются работы на дождеприемных коммуникациях

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Кроме того, была организована подготовка коммуникаций под асфальтирование.Работы велись по следующим адресам:- ул.Московская от ул.Лермонтова до ул.Соборная;- ул.Лермонтова от ул.Революционная до ул.Октябрьская;- ул.М.Горького от ул.Соколовая до ул.Московская, ул.Московская от ул.М.Горького до ул.Радищева, ул.Московская от ул.Лермонтова до ул.Соборная;- ул.Просечная;- ул.Московская от ул.Рахова до ул.М.Горького;- от 4-го Поперечного проезда до 3-го Паркового проезда, ул.Танкистов от ул. Жуковского до Глебучева оврага;- территория завода ООО «Квант»;- ул.Матросская;- Ново-Астраханское шоссе от ул.3-я Нагорная до ул.7-я Нагорная;- 4-й Чернышевский проезд;- ул.Пролетарская от ул.Парниковая до ул.Огородная.За текущий день поступило 6 заявок, все они выполнены в полном объеме.