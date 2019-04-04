В Саратове продолжаются работы на дождеприемных коммуникациях
Вчера в течение рабочего дня МУП «Водосток» были выполнены работы по промывке трубопровода, очистке от грязи и мусора 14 дождеприемных и смотровых колодцев, ремонту колодцев областного центра.
Кроме того, была организована подготовка коммуникаций под асфальтирование.
Работы велись по следующим адресам:
- ул.Московская от ул.Лермонтова до ул.Соборная;
- ул.Лермонтова от ул.Революционная до ул.Октябрьская;
- ул.М.Горького от ул.Соколовая до ул.Московская, ул.Московская от ул.М.Горького до ул.Радищева, ул.Московская от ул.Лермонтова до ул.Соборная;
- ул.Просечная;
- ул.Московская от ул.Рахова до ул.М.Горького;
- от 4-го Поперечного проезда до 3-го Паркового проезда, ул.Танкистов от ул. Жуковского до Глебучева оврага;
- территория завода ООО «Квант»;
- ул.Матросская;
- Ново-Астраханское шоссе от ул.3-я Нагорная до ул.7-я Нагорная;
- 4-й Чернышевский проезд;
- ул.Пролетарская от ул.Парниковая до ул.Огородная.
За текущий день поступило 6 заявок, все они выполнены в полном объеме.