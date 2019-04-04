4 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:14 | 04 апреля
На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов
16:27 | 04 апреля
Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела
15:49 | 04 апреля
В Саратове продолжаются работы на дождеприемных коммуникациях
15:00 | 04 апреля
В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"
14:09 | 04 апреля
В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров
13:18 | 04 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
12:30 | 04 апреля
С саратовскими школьниками провели круглый стол «Правовая культура глазами поколения Z»
11:46 | 04 апреля
Открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» уже в третий раз станет платформой для диалога науки и искусства
10:53 | 04 апреля
Кира Степанова завоевала золотую медаль чемпионата России
10:08 | 04 апреля
На сцене Академоперы дебютировал лауреат Конкурса Конкурсов вокалистов
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Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы

Новости
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы

Для ликвидации повреждения на городском водопроводе сегодня, с 5.00 ориентировочно до 22.00, будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам:

частного сектора по ул. Гусельская, Гомельская, Прудная, Тележная, Гусельский проезд, Квартальная, Восточная, Енисейская, Клещевская, Авиационная, Песочная, Черниговская, 2-я Песочная, Западная площадь, Производственная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Перспективная, 2-я Масляный тупик; абонента по ул. Антонова, 1А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 10А, 12, 12В, 11, 12А, 12Б, 12В, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23А, 23, 25, 27, 19/1, ул. Лебедева-Кумача, 55, 59, 59А, 60, 61/2, 62, 63, 64, 64А, 65/9, 66, 66А, 67, 67А, 67Б, 68/2, 69, 69А, 70, 70Д, 70В, 71, 71А, 71Б, 71В, 72, 72А, 72Б, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82/17, 84, 84А, 86, 88, 88А, ул. Перспективная, 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9/10, 9А, 29, 10А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 31, 31А, 31Б, 31В, 50, ул. Чемодурова, 4, 4А, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 10А, ул. Блинова, 1, 3, 4, 2, 13, ул. Электронная, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 10А, 10Б, 12А, 12/9, 11, 13, 15/9Б, ул. Тархова, 1, 1А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Б, 20А, 20, 21, 21А, 21Б, 23/25, 25И, 25Б, 23Б, 17А, ул. Рижская, 2А, 1, 20А, 20Б, 20В, 20, 1-й пр. Строителей, 2, 3А, 5/1, 6, 8, 10, 12, пр. Строителей, 6/1, 28/1, 30, 34, 36, 36А, 38, 40, 42/2, 42А, 44/1, 46, 48, 50/1, 52, 52А, 54, 54Б, 56, 64, 66, 66А, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 78Б, 80, 82, 84, 84А, 86, 88, 90, ул. Черниговская, 31, ул. Гусельская, 6, 6А, 3-й пр. Строителей, 4, 5, 8, 8А, 10, 6, 3, ул. Производственная, 3А, 7, 13, 5, ул. Песочная, 4, 1, ул. Авиационная, 40, 42, 44, 1-й Рижский проезд, 20.