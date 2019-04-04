Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
Для ликвидации повреждения на городском водопроводе сегодня, с 5.00 ориентировочно до 22.00, будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам:
частного сектора по ул. Гусельская, Гомельская, Прудная, Тележная, Гусельский проезд, Квартальная, Восточная, Енисейская, Клещевская, Авиационная, Песочная, Черниговская, 2-я Песочная, Западная площадь, Производственная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Перспективная, 2-я Масляный тупик; абонента по ул. Антонова, 1А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 10А, 12, 12В, 11, 12А, 12Б, 12В, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23А, 23, 25, 27, 19/1, ул. Лебедева-Кумача, 55, 59, 59А, 60, 61/2, 62, 63, 64, 64А, 65/9, 66, 66А, 67, 67А, 67Б, 68/2, 69, 69А, 70, 70Д, 70В, 71, 71А, 71Б, 71В, 72, 72А, 72Б, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82/17, 84, 84А, 86, 88, 88А, ул. Перспективная, 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9/10, 9А, 29, 10А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 31, 31А, 31Б, 31В, 50, ул. Чемодурова, 4, 4А, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 10А, ул. Блинова, 1, 3, 4, 2, 13, ул. Электронная, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 10А, 10Б, 12А, 12/9, 11, 13, 15/9Б, ул. Тархова, 1, 1А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Б, 20А, 20, 21, 21А, 21Б, 23/25, 25И, 25Б, 23Б, 17А, ул. Рижская, 2А, 1, 20А, 20Б, 20В, 20, 1-й пр. Строителей, 2, 3А, 5/1, 6, 8, 10, 12, пр. Строителей, 6/1, 28/1, 30, 34, 36, 36А, 38, 40, 42/2, 42А, 44/1, 46, 48, 50/1, 52, 52А, 54, 54Б, 56, 64, 66, 66А, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 78Б, 80, 82, 84, 84А, 86, 88, 90, ул. Черниговская, 31, ул. Гусельская, 6, 6А, 3-й пр. Строителей, 4, 5, 8, 8А, 10, 6, 3, ул. Производственная, 3А, 7, 13, 5, ул. Песочная, 4, 1, ул. Авиационная, 40, 42, 44, 1-й Рижский проезд, 20.