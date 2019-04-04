4 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:14 | 04 апреля
На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов
16:27 | 04 апреля
Судья из Балашова стала фигурантом уголовного дела
15:49 | 04 апреля
В Саратове продолжаются работы на дождеприемных коммуникациях
15:00 | 04 апреля
В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"
14:09 | 04 апреля
В январе-марте по Приволжской железной дороге перевезено более 2,8 млн пассажиров
13:18 | 04 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
12:30 | 04 апреля
С саратовскими школьниками провели круглый стол «Правовая культура глазами поколения Z»
11:46 | 04 апреля
Открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» уже в третий раз станет платформой для диалога науки и искусства
10:53 | 04 апреля
Кира Степанова завоевала золотую медаль чемпионата России
10:08 | 04 апреля
На сцене Академоперы дебютировал лауреат Конкурса Конкурсов вокалистов
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В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"

Новости
В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"

В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин".

В эти дни с 10:00 до 19:00 в зале новых поступлений будут представлены книжно-иллюстративная выставка «Легендарные страницы российской космонавтики»: к Всемирному дню авиации и космонавтики и виртуальная выставка «Легенда российского космоса».

11 апреля в 13:00 в конференц-зале состоится урок космического мужества для молодежи «Гагарин – герой всего человечества». Участники мероприятия узнают много интересных фактов, как начинал свой путь к освоению космоса первый космонавт Вселенной. В мероприятии примет участие почетный ветеран космодрома Капустин Яр (Астраханская область) Н.М. Ивашкова, которая расскажет о первых шагах российской космонавтики. Своими воспоминаниями о встречах с Юрием Гагариным, студентом Саратовского индустриального техникума, поделится писатель, журналист, краевед В.М. Ганский. В его исполнении прозвучит стихотворение Р. Рождественского «Если вы есть – будьте первыми». Вспомнить исторические моменты далекого 1961-го года помогут уникальные кадры кинохроники: речь Ю. А. Гагарина перед стартом, взлет корабля «Восток» с человеком на борту, встреча космонавта в Москве и во многих странах мира. Они передадут атмосферу подвига первого сына Земли, ступившего в чёрное безмолвие космоса.

12 апреля в 10:00 в рамках историко-познавательного проекта «Человек и Вселенная» состоится выезд мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на Гагаринское поле Энгельсского муниципального района.