В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин".

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В эти дни с 10:00 до 19:00 в зале новых поступлений будут представлены книжно-иллюстративная выставка «Легендарные страницы российской космонавтики»: к Всемирному дню авиации и космонавтики и виртуальная выставка «Легенда российского космоса».11 апреля в 13:00 в конференц-зале состоится урок космического мужества для молодежи «Гагарин – герой всего человечества». Участники мероприятия узнают много интересных фактов, как начинал свой путь к освоению космоса первый космонавт Вселенной. В мероприятии примет участие почетный ветеран космодрома Капустин Яр (Астраханская область) Н.М. Ивашкова, которая расскажет о первых шагах российской космонавтики. Своими воспоминаниями о встречах с Юрием Гагариным, студентом Саратовского индустриального техникума, поделится писатель, журналист, краевед В.М. Ганский. В его исполнении прозвучит стихотворение Р. Рождественского «Если вы есть – будьте первыми». Вспомнить исторические моменты далекого 1961-го года помогут уникальные кадры кинохроники: речь Ю. А. Гагарина перед стартом, взлет корабля «Восток» с человеком на борту, встреча космонавта в Москве и во многих странах мира. Они передадут атмосферу подвига первого сына Земли, ступившего в чёрное безмолвие космоса.12 апреля в 10:00 в рамках историко-познавательного проекта «Человек и Вселенная» состоится выезд мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на Гагаринское поле Энгельсского муниципального района.