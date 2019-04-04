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С саратовскими школьниками провели круглый стол «Правовая культура глазами поколения Z»

Новости


2 апреля 2019 года состоялось заседание круглого стола «Правовая культура глазами поколения Z». Свои доклады для обсуждения на круглом столе представили студенты Поволжского института управления РАНХиГС и учащиеся школ г. Саратова.

Большой интерес участников мероприятия вызвал доклад студента 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Елены Кургановой, который был посвящен особенностям правого регулирования блогосферы.

Выступление ученицы МАОУ «Гимназия №1» г. Саратова Дианы Самохиной об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность путем «вписок» эксперты отметили как лучшее. За лучший доклад эксперты вручили Диане диплом I степени. Кроме того, ученица саратовской гимназии получила возможность под научным руководством ведущего преподавателя ПИУ РАНХиГС опубликовать статью в сборнике научных трудов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.

«На круглом столе обсуждались актуальные вопросы правового регулирования интернет-пространства, которые на сегодняшний день стоят очень остро. Докладчики осветили оптимальные, на их взгляд, варианты решения данных проблем», - поделилась своим мнением преподаватель Президентской академии Татьяна Величко.