Открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» уже в третий раз станет платформой для диалога науки и искусства

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8 апреля в 17.00 фестиваль открывает показ документальных фильмов российских режиссеров в Доме кино. «Измеритель удачи» (реж. Дмитрий Завильгельский, Россия, 2017) – рассказ о судьбе ученого Бориса Григорьевича Миркина – легенды советской компьютерной науки, одного из основателей «искусственного интеллекта»; «Остров информатики (реж. Максим Якубсон, Россия, 2017) – об ученых из Санкт-Петербургского института Информатики Академии наук; «Точное время» (реж. Татьяна Стефаненко, Россия, 2017) – о людях, которые следят за ходом времени; «История голографического кино в России» (реж. Сергей Тютин, Россия, 2017) – о самом амбициозном проекте советской кинотехники, удачной попытке создания кинематографа будущего – голографическом кино; «Погружение в невесомость» (реж. Михаил Куцкий, Россия, 2018 ) – о том как создают «невесомость» в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина.9 апреля в 19:30 в Доме кино Дмитрий Булатов, художник, теоретик искусства, куратор РОСИЗО представит документальный фильм «Небеса+Земля+Джо Дэвис» (реж. Питер Сасовски США), посвященный легендарной фигуре в области искусства и науки, художнику Джо Дэвису. В 2012 году фильм стал призером кинофестиваля независимого кино Sundance Festival.9 и 10 апреля в СГУ в рамках дискуссионно-образовательной программы фестиваля состоятся лекции Дмитрия Булатова «Art & Science: искусство на грани науки», философа Владимира Миронова «К цифровой пещере Платона?», художника Ростана Тавасиева «Каким могло бы быть искусство в научной фантастике?». Завершит программу круглый стол на тему «Будущее существует, но не сейчас», в котором примут участие специальные гости фестиваля и преподаватели университета.9 апреля на церемонии открытия фестиваля в СГУ пройдет творческая встреча с московским киноведом Андреем Апостоловым, который выступит на тему «Gagarin. Fiction: образ Юрия Гагарина в кино и культуре» (16:00, 10 корп. актовый зал).На закрытии фестиваля 11 апреля состоится подведение итогов конкурса студенческих короткометражных фильмов «Первый!» (16:00, 11 кор., 208 ауд.)11 апреля в 18.00 в Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева пойдет специальный показ фильма, предоставленного Немецким культурным центром им. Гете при Посольстве Германии в Москве, режиссера Марианны Капфер «Фотографы Бернд и Хилла Бехер» (Германия, 2010/2011), посвященного всемирно известным фотографам и их художественно-исследовательском проекте длинною в целую жизнь.12 апреля в Энгельсской картинной галерее состоится выставка современных художников «В будущее без труда» (куратор выставки Дарья Кумакова), в которой исследуется эволюция категории труда в современной ситуации дематериализации производства, а также роль художественного творчества и науки в будущем человечества. Художники Леонид Тишков (Москва), Роман Минаев (Москва), Ростан Тавасиев (Москва), группа «Что делать?» (Санкт-Петербург) и Елизавета Фролова (Саратов) размышляют о будущем, в котором останется лишь нематериальный труд и ищут ответы на вопросы: что в таком случае можно будет считать произведением искусства, как измениться процесс художественного творчества и какие новые формы созидания появятся в будущем.Завершит фестиваль семейная программа в Саратовском областном Доме работников искусств (17 апреля 16:00) и Энгельсской картинной галерее (во время работы выставки «В будущее без труда» с 13 апреля по 20 мая), где будут показаны фильмы, предоставленные Немецким культурным центром им. Гете при Посольстве Германии в Москве. В нее войдут: детский художественный фильм режиссера Маркуса Дитриха «Cпутник» (Германия, 2012/13, в 2014 году он был признан Немецкой гильдией кинокритиков лучшим немецким фильмом для детей) и документальный фильм режиссера Энн Линсел «Танцы мечты» (Германия, 2010) о работе хореографа Пины Бауш с подростками.Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры Саратовской области, Союз кинематографистов РФ, Саратовское отделение Союза кинематографистов РФ и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.