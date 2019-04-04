4 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
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17:14 | 04 апреля
На Театральной площади пройдет презентация Базарно-Карабулакского, Перелюбского и Советского районов
16:27 | 04 апреля
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15:49 | 04 апреля
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В областной научной библиотеке началась декада "Сын земли:Ю. А. Гагарин"
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С саратовскими школьниками провели круглый стол «Правовая культура глазами поколения Z»
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Стадион «Локомотив» обновили к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

Новости
Стадион «Локомотив» обновили к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

В ближайшее время на стадионе «Локомотив» начнется подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года.

Спортсооружение, на котором пройдут состязания, будет приведено в соответствие с требованиями международной спортивной федерации пожарных и спасателей. В частности, планируется разработать общий дизайн, оформление спортивного ядра, подготовка трибун, комнат для спортсменов и оргкомитета, отремонтировать чашу для торжественного зажжения огня в честь открытия состязаний. Кроме того, стадион будет оснащен звукоусиливающей аппаратурой и телевизионными мониторами.

Напомним, мероприятия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту пройдут в Саратове на двух площадках – стадионе «Локомотив» и Театральной площади.