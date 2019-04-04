На сцене Академоперы дебютировал лауреат Конкурса Конкурсов вокалистов

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Для выпускника магистратуры Российской академии им. Гнесиных, принятого в этом году в труппу Саратовского академического театра оперы и балета, это уже вторая партия – в рамках проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене» он совсем недавно дебютировал в партии Альфреда в опере «Травиата» Дж.Верди.Саратовскому зрителю тенор из Узбекистана особенно запомнился по своему выступлению на Конкурсе Конкурсов вокалистов XXXI Собиновского музыкального фестиваля, где он стал лауреатом III степени.Помимо этого дебюта в этом месяце поклонников оперы ждёт еще два ввода. В спектакле "Травиата" Дж. Верди впервые выйдет на сцену в партии Виолетты лауреат Международных конкурсов Ксения Нестеренко, а в партии Жоржа Жермона дебютирует солист Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Смирнов.