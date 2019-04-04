«Легенды Саратовского театра драмы»: носители «особенной правды»

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30 марта в Музее театра состоялась тринадцатая встреча (третья – в этом сезоне).Автор цикла, заведующая литературной частью, руководитель арт-проектов Академдрамы Ольга Харитонова пригласила собравшихся вспомнить спектакль Александра Дзекуна «Жили-были мать да дочь» по произведениям Федора Абрамова «Пелагея» и «Алька».«Жили-были...», премьера которого состоялась в 1984 году, единственный спектакль театра имени И.А.Слонова, удостоенный Госпремии РСФСР. Ее получили главный режиссер театра Александр Дзекун и исполнительница роли пекарки Пелагеи, народная артистка России Валентина Ермакова.«Под звуки русских хоровых песен кружилась на сцене деревянная изба - некое причудливое геометрическое построение с трубой и деревянным коньком на крыше. И при каждом повороте этого затейливого сооружения выплывал, высветлялся какой-нибудь угол избы, обжитой одним из персонажей, о чьей судьбе будет поведано. Вообще надо отметить, что большое значение при постановке спектакля отводилось художественному оформлению сцены. И надо отдать должное художникам, которые создавали удивительные вещи», – можно прочитать о спектакле Дзекуна на интернет-портале, появившемся к 90-летию Федора Абрамова.В размышлениях и воспоминаниях Ольги Игоревны точно также, как тот самый «какой-нибудь угол избы», высветлялись подтемы встречи: «Дважды в одну воду. Деревенская проза – что это такое? «На что ушла моя жизнь?», или Великая роль Валентины Ермаковой. Матерные частушки – петь или не петь? Сладкая парочка: Людмила Муратова и Людмила Гришина. Кострома – мон амур. «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене». Гибель Владимира Тамбовского. «Калифорнийка» Евгения Виноградова. Единственная в истории театра Государственная премия».В ходе вечера гости театра получили возможность проследить большой путь создания этого спектакля, логически и духовно обусловленную потребность Александра Дзекуна поставить произведение Федора Абрамова.Дело в том, что к повестям «Пелагея» и «Алька» Александр Иванович обращался дважды. Первая премьера по этим произведениям большого писателя-деревенщика Федора Абрамова, совместившая в названии оба имени — матери и дочери, состоялась на сцене Саратовского театра драмы в 1975 году. Второе обращение к материалу вылилось в премьеру 1984 года.Размышляя о том, почему главрежу театра было важно вернуться к истории простой русской труженицы Пелагеи, Ольга Харитонова провела краткий, но исчерпывающий экскурс в историю литературы. В тот ее период, когда о себе мощно заявили писатели-деревенщики. Они вывели на сцену нового героя — человека, вступившего в конфликт с мироустройством, и ставшего жертвой этого конфликта. Это был и житель глубинки, носитель (как ни постно звучит) какой-то особенной правды, сокровенного познания и сложившегося на протяжении веков жизненного уклада. Почему деревенская проза обрела большую популярность и стала серьезным явлением в отечественной литературе? По произведениям Федора Абрамова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Василия Шукшина было снято множество фильмов, поставлены спектакли. Причина интереса к теме заключалась как раз в том, что она очень точно и больно повествовала об утере человеком настоящих, неподдельных основ. О его отрыве от почвы и, как следствие, трагичной душевной трансформации и противоречивом смысле жизни.… В ходе встречи автор цикла «Легенды Саратовского театра драмы» поделилась своими впечатлениями о спектаклях по произведениям писателей-деревенщиков, поставленных в разное время в ведущих отечественных театрах. В связи с «Деревянными конями», которых Юрий Любимов выпустил к 10-летию Театра на Таганке, Ольга Игоревна вспомнила о грандиозном существовании актрисы Аллы Демидовой в образе деревенской женщины.Не менее поразительной оказалась перекличка сценографии спектаклей по повестям «Пелагея и Алька» спектаклей Льва Додина и Александра Дзекуна. И художник Павел Кочергин (в первом случае) и автор оформления сцены в Саратовской версии Евгений Иванов за основу взяли одно из бревен венца – основания сруба деревенской избы. Оно было подвешено в воздухе и уже не составляло опору, уклад хозяев дома. Парило, ровно как и судьба простого человека, находившегося на трагическом сломе, в предчувствии и смутном ощущении, что из его жизни бесповоротно уходит что-то основополагающее.«На что ушла моя жизнь?» - задает вопрос Пелагея. На роль женщины, пестовавшей хлебы как собственных детей, превратившей свои тяжелые будни в пекарни в настоящее искусство и этим искусством «жить и творить» раздавленной, режиссер избрал ведущую актрису Драмы того времени, легендарную Валентину Ермакову. Роль Пелагеи называют великой ролью Валентины Александровны, органично и многогранно передавшей противоречия пекаря Амосовой...Спектакль Александра Дзекуна, по мнению Ольги Харитоновой, можно назвать самым совершенным и исповедальным. Как человеку деревенскому, творчество Федора Абрамова позволяло режиссеру говорить о том, что он реально знал. И «Жили-были мать да дочь» состоялся как большое событие, потому как данное «знание» жило во всех артистах, задействованных в нем и образовавших в «Жили-были...» удивительный ансамбль.На вечере много говорилось о чем-то большом, бесследно и безвозвратно ушедшем из нашей жизни. По сути, о мельчании мыслей, поступков. Тотальном опрощении сознания, как ни грустно это признавать. Тем ценнее вечера, который устраивает театр И.А.Слонова, в своем музее в последнюю субботу каждого вечера. Задуматься «на что ушла моя жизнь» - очень полезно. Приходите узнать о «легендах Саратовского театра драмы». «Духовная вакцинация» всем нам очень нужна. Может быть, куда и вырулим...Автор Елена Маркелова