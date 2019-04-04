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В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 4,8 тысяч тонн овощей закрытого грунта

Новости
В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 4,8 тысяч тонн овощей закрытого грунта

Тепличными предприятиями Саратовской области с начала 2019 года произведено 4816,7 тонн овощной продукции. Из них 4319,8 тонн огурцов; 404,9 тонн томатов; 92 тонн прочей овощной продукции.

Отпускная цена огурцов на разных предприятиях составляет от 88 до 105 рублей за килограмм; цена томатов - 125 рублей за кг. Продукция направляется в торговые точки г. Саратова и области, реализуется на сельскохозяйственных ярмарках.

В области работает 10 тепличных хозяйств, которые сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 га (зимние почти 91 га, пленочные 22 га).

В теплицах применяются современные малообъемные технологии по выращиванию овощных культур с применением субстратов на основе минеральных ват или кокосовых волокон с использованием автоматизированных узлов приготовления питательных растворов для капельного полива овощных культур.

Тепличный комплекс Саратовской области полностью закрывает потребность населения области в круглогодичном обеспечении витаминной продукции, выращенной в закрытом грунте. Часть продукции тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.