Начался массовый подбор персонала аэропорта «Гагарин»

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Функционирование нового аэропорта Саратова будут обеспечивать свыше 20 производственных, технических и административных служб. Для их комплектования планируется привлекать работников со средним, средним профессиональным, высшим и высшим авиационным образованием.«Формирование штата сотрудников аэропорта «Гагарин» - ключевой этап подготовки к вводу комплекса в эксплуатацию, – подчеркнул исполнительный директор АО «СарАэро-Инвест» Алексей Жамкин. – Обеспечить замещение ряда вакансий планируется за счет приглашения на работу сотрудников действующего аэропорта Саратова «Центральный». Оснащение комплекса современным оборудованием, новыми техническими системами и спецтранспортом требует привлечения специалистов с такими компетенциями, которые до текущего момента на территории региона не использовались. Для качественного отбора кандидатов, их обучения и стажировки мы начинаем кампанию по рекрутингу за несколько месяцев до ввода аэропорта в эксплуатацию».Наибольшее количество вакансий отрыто в техническом блоке, секторе авиационной безопасности, сфере информационных технологий и связи.Для размещения сотрудников на территории новой «воздушной гавани» возведен комплекс административно-производственных зданий, в которых созданы комфортные служебные, бытовые и санитарные условия. Предусмотрены столовая, раздевалки, душевые, комнаты отдыха и приёма пищи. На предприятии предлагается конкурентоспособная заработная плата, предоставляются льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом, профессиональная подготовка и повышение квалификации обеспечиваются за счет предприятия. С учетом расположения нового аэропорта «Гагарин» в районе с. Сабуровка Саратовского района планируется организация бесплатной доставки персонала из Саратова.