В Саратове выступит ведущий испанский органист Джулиан Бевиг

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9 апреля в 15.00 Джулиан Бевиг в ансамбле с лучшими солистами и творческими коллективами детских школ искусств г. Саратова выступит в 52м благотворительном концерте проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям» в Евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии. Лучший саратовский хор из Детской хоровой школы под руководством опытного дирижёра Светланы Царёвой Светланы исполнит композиции Сен-Санса. Сочинения классика мировой органной музыки И.С. Баха будут исполняться на самых разных инструментах – от саксофоне (учащийся Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов Евгений Фокин), фортепиано (учащиеся Детской музыкальной школы № 4 Нелли Агапова, Вероника Шестакова и Милана Тер-Тумасова) до многоголосного вокального ансамбля старших классов ДМШ № 4.Сочинения И.Брамса и Л. ван Бетховена исполнит дуэт скрипачей Детской музыкальной школы № 6 в составе преподавателя Людмилы Новокрещеновой и учащейся Алёны Гусевой, а также флейтист ДМШ ДУИ Роман Сандовин. Трио кларнетов ДМШ ДУИ в составе Светланы Ермиловой, Алёны Хрусталёвой и преподавателя Кристины Косенко исполнит Дуэт Лизы и Полины из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». Хор Детской школы искусств № 8 под руководством Елены Кондаковой исполнит новые сочинения современной американской органистки Мэри Лин Лайтфут.Сочинения отца гениального В.А. Моцарта – Леопольда Моцарта исполнит Артём Тупицын из ДМШ № 6. А завершит концерт на синтезаторе Павел Алексеев из ДМШ № 4 с современной стилизованной пьесой «У Баха в Томас Кирхе».Ведущим 52-го благотворительного концерта проекта выступит его организатор, директор ДШИ № 8, кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.10 апреля в Большом зале консерватории на 27м Международном органном фестивале номинант-победитель ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии -2018» в номинации «Её величество сцена. Триумф» Михаил Журков выступит с органистом Джулианом Бевигом в праздничной программе - «САГРАДА ФАМИЛИЯ. Собор Святого семейства». Обладатель многих престижных российских и международных премий и наград в области культуры и искусств, Лауреат Премий правительства Республики Коми, обладатель Гран-При международного конкурса искусств в Турции, заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков готовит специально для этого концерта редкоисполняемые европейские арии. Джулиан Бевиг родился 31 августа 1969 года в столице Перу – Лиме. Первые уроки игре на органе брал у кафедрального органиста Кёльна Андреаса Мейснера. Закончил курс обучения соборной музыки в консерватории Эссена (Германия). Стажировался 3 года исполнению романтической органной музыке в Роттердамской консерватории (Нидерланды). Лауреат международных конкурсов органистов в Германии, Франции и Нидерландах как органист и импровизатор. Гастролирует по Европе, США и Австралии. Преподавание органа в Кёльнской высшей школе музыкев качестве приглашённого профессора он совмещает с должностью главного органиста в соборе «Святого ангела» в г. Валенсии (Испания). В исполнении Дж. Бевига прозвучит сольная органная классика Баха и редко исполняемые в России сочинения испанских композиторов. Концерт продолжится популярными старинными ариями в дуэте с признанным лирическим баритоном Михаилом ЖУРКОВЫМ.