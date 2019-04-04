Пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра

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Прекрасная возможность сделать это появится у зрителей Саратова и Балашова благодаря обменным гастролям, которые запланировали в апреле ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва и Балашовский драматический театр. Театр юного зрителя в Саратове и театр драмы в Балашове — ровесники, в прошлом году оба коллектива с фестивальным размахом отпраздновали своё столетие. А в Год театра было принято решение провести обменные гастроли театральных «одногодок».В Саратов Балашовский драматический театр привезёт премьерный спектакль-мюзикл «Вожак», впервые зрители увидели его в марте прошлого года. Спектакль поставлен Заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым по произведению Захария Станку. Показ его пройдет в пятницу 26 апреля на Исторической сцене Саратовского ТЮЗа на Вольской, 83.По сути, «Вожак» — пьеса о геноциде цыган. Это история о любви и ревности, долге и чести, дружбе и предательстве, разворачивающаяся на фоне грозных исторических событий. Постановка Балашовского драматического театра наполнена как массовыми таборными плясками, так и душевными цыганскими песнями.Спектакль был создан в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малых городов». Балашовские артисты признаются, что «Вожак» — спектакль для театра особенный: «Ответственно можем заявить, что это самая сложная постановка нашего театра, как с точки зрения режиссерской и актерской работы, так и с точки зрения хореографии: подобных по сложности танцевальных номеров у нас еще не было. А ставила их Нана Халилова, руководитель цыганского ансамбля «Чергэнори».25 апреля 2019 года балашовцы смогут увидеть у себя в городе спектакль главного режиссёра ТЮЗа Алексея Логачёва «Отрочество» по Л.Н. Толстому. Эта постановка взяла несколько наград областного фестиваля «Золотой Арлекин», а также была отмечена экспертами «Золотой маски» среди лучших постановок страны в сезоне 2013/2014 года. Гастроли в Балашов станут второй поездкой этого полюбившегося многим зрителям спектакля за пределы Саратова. В прошлом сезоне с огромным успехом спектакль «Отрочество» был сыгран в усадьбе Льва Толстого «Ясная поляна» прямо под открытым небом. Вторые гастроли спектакля пройдут на новой сцене Балашовского театра.