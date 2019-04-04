В апреле социальные пенсии выросли на 2 процента
С 1 апреля 2019 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению – в основном это социальные пенсии – проиндексированы на 2 процента. Социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.
Индексация пенсий проведена почти 44 тысячам жителей Саратовской области, из которых 41 тысяча человек – получатели социальных пенсий. Средний размер социальных пенсий увеличился на 167 рублей 20 копеек и составил 8527 рублей 29 копеек.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению так же получают инвалиды, потерявшие здоровье во время прохождения службы в армии по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а так же летчики-испытатели. Их пенсии соответственно возросли на 2 процента.