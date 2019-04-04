4 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:30 | 03 апреля
«Легенды Саратовского театра драмы»: носители «особенной правды»
17:18 | 03 апреля
В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 4,8 тысяч тонн овощей закрытого грунта
16:21 | 03 апреля
Начался массовый подбор персонала аэропорта «Гагарин»
15:29 | 03 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
14:38 | 03 апреля
В Саратове выступит ведущий испанский органист Джулиан Бевиг
13:48 | 03 апреля
Представитель партии «Зеленые» похвалил «Ураласбест»
13:00 | 03 апреля
Пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра
11:43 | 03 апреля
В апреле социальные пенсии выросли на 2 процента
10:50 | 03 апреля
В Аткарске адвокат стал фигурантом уголовного дела
09:59 | 03 апреля
Из-за легкоатлетического пробега будет ограничена парковка на ряде центральных улиц
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В апреле социальные пенсии выросли на 2 процента

Новости
В апреле социальные пенсии выросли на 2 процента

С 1 апреля 2019 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению – в основном это социальные пенсии – проиндексированы на 2 процента. Социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Индексация пенсий проведена почти 44 тысячам жителей Саратовской области, из которых 41 тысяча человек – получатели социальных пенсий. Средний размер социальных пенсий увеличился на 167 рублей 20 копеек и составил 8527 рублей 29 копеек.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению так же получают инвалиды, потерявшие здоровье во время прохождения службы в армии по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а так же летчики-испытатели. Их пенсии соответственно возросли на 2 процента.