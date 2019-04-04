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В Аткарске адвокат стал фигурантом уголовного дела

Новости / ЧП
В Аткарске адвокат стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в декабре прошлого года 30-летний сотрудник одного из адвокатских кабинетов Аткарска получил от местной жительницы денежные средства в сумме 14 500 рублей. При этом злоумышленник сообщил женщине заведомо ложную информацию о том, что денежные средства он передаст в качестве взятки одному из должностных лиц местного военного комиссариата за оказание содействия в обеспечении призыва ее племянника на службу в воинскую часть, дислоцируемую на территории Саратовской области. В действительности же адвокат не намеревался передавать кому-либо деньги в качестве взятки, а присвоил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, поступившим из военной прокуратуры Саратовского гарнизона. Его расследование в настоящее время продолжается.