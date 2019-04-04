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Из-за легкоатлетического пробега будет ограничена парковка на ряде центральных улиц
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Из-за легкоатлетического пробега будет ограничена парковка на ряде центральных улиц

Новости
Из-за легкоатлетического пробега будет ограничена парковка на ряде центральных улиц

Схема маршрутов движения общественного транспорта не будет изменена.

По информации МКУ "Транспортное управление", в связи с проведением легкоатлетического пробега вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

С 09.30 до 11.00 7 апреля без изменения схем маршрутов движения общественного транспорта возможно кратковременное ограничение движения автотранспорта на некоторых участках. Это касается улиц Горького (на участке дороги от пр-та им. Кирова до ул. Московская), Московской (от ул. Горького до ул. Чернышевского), Чернышевского (от ул. Московская до ул. Б. Горная), Б. Горная (от ул. Чернышевского до моста через Волгу).