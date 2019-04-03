Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»

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Данную ситуацию прокомментировал глава Саратова Михаил Исаев."Строительство школы «Аврора» в микрорайоне Солнечный-2 было закончено в прошлом году. На основании контракта, заключенного с застройщиком, на все виды выполненных работ с момента приема передачи объекта действует гарантия, - отметил он. - Этой весной нами были выявлены дефекты, которые стали результатом работ застройщика при строительстве школы «Аврора».На основании гарантийного обязательства составлен перечень дефектов и график их устранения. Так, при наступлении устойчивых положительных температур подрядчиком будет обновлено покрытие фасада здания школы, а также, руководствуясь графиком, будут выполнены остальные восстановительные мероприятия.Несмотря на действующую гарантию это не снимает ответственность с застройщика за проведенные им работы.Школа «Аврора» совсем новая, а значит ее здание должно отвечать всем нормам и стандартам".Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо. Мы будем жестко подходить к решению таких вопросов и обяжем застройщика устранить все недочеты.