3 апреля 2019 СРЕДА
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Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»

Новости
Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»


Напомним, что здание новой школы было сдано всего несколько месяцев назад, однако на его фасаде уже частично облетела краска и штукатурка.

Данную ситуацию прокомментировал глава Саратова Михаил Исаев.

"Строительство школы «Аврора» в микрорайоне Солнечный-2 было закончено в прошлом году. На основании контракта, заключенного с застройщиком, на все виды выполненных работ с момента приема передачи объекта действует гарантия, - отметил он. - Этой весной нами были выявлены дефекты, которые стали результатом работ застройщика при строительстве школы «Аврора».

На основании гарантийного обязательства составлен перечень дефектов и график их устранения. Так, при наступлении устойчивых положительных температур подрядчиком будет обновлено покрытие фасада здания школы, а также, руководствуясь графиком, будут выполнены остальные восстановительные мероприятия.

Несмотря на действующую гарантию это не снимает ответственность с застройщика за проведенные им работы.

Школа «Аврора» совсем новая, а значит ее здание должно отвечать всем нормам и стандартам".

Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо. Мы будем жестко подходить к решению таких вопросов и обяжем застройщика устранить все недочеты.