В Романовском районе механизатор погиб под гусеницами трактора
Проводится доследственная проверка.
"1 апреля 2019 года в утреннее время 55-летний механизатор общества с ограниченной ответственность, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной продукции, осуществляющего свою деятельность в селе Мордовский Карай Романовского района, ремонтировал трактор, - сообщает подробности происшествия пресс-служба следственного управления региона. - По неустановленным причинам транспортное средство самопроизвольно стало осуществлять движение, в ходе чего, произошло его столкновение с другим транспортным средством, находившимся в гараже. В этот момент мужчина выпал из кабины и попал под гусеницы трактора. От полученных травм он скончался на месте. Очевидцами трагедии стали присутствовавшие в гараже сотрудники организации".
В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В организации истребована необходимая документация. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.