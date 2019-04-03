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Музей Федина приглашает на выставку «Сказки Пушкина для всех!»

Новости / Культура
Музей Федина приглашает на выставку «Сказки Пушкина для всех!»


Саратовцы познакомятся с экспонатами из Государственного музея А.С.Пушкина (Москва).

По информации организаторов, основу выставки составляют иллюстрации, эскизы костюмов и декораций, выполненные выдающимися художниками А.М.Елисеевым, Т.А.Мавриной, В.А.Милашевским, В.М.Конашевичем, И.Я.Билибиным, К.А.Коровиным, А.Я.Головиным.

Из фондов музея Федина представлены графические работы художницы Н.А.Князевской с колоритным изображением Бабы Яги, волшебного леса, королевича Елисея. Каждому художнику свойственно свое видение героев сказок. Вместе с тем, их работы несут на себе печать своего времени, так как каждая эпоха находила в гении Пушкина то новое и животрепещущее, что было ей созвучно.

На выставке экспонируются замечательные образцы театральных костюмов к детским спектаклям: князя Гвидона, Бабарихи, скомороха и белочки. Их отличает яркость исполнения и большое количество деталей в оформлении.

Посетители выставки смогут увидеть не только замечательные работы художников, но и очутиться в настоящем сказочном мире, где будет шатер Шамаханской царицы с доспехами древних воинов, трон царя Додона, дуб с золотой цепью.

Путешествуя по выставке, можно посидеть «у самого синего моря», увидеть домик белочки на острове Буяне, а также самим нарисовать иллюстрации к любимым сказкам Пушкина.

Выставка будет работать с 4 апреля до конца июня.