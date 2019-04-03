Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо
В Туле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, на татами вышли более 300 представителей 20 стран мира: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Португалии, Словакии, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстония и России.
Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной спортивной школы Лилия Нугаева завоевала золото в весовой категории 52 кг.