3 апреля 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 02 апреля
Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»
17:20 | 02 апреля
Музей Федина приглашает на выставку «Сказки Пушкина для всех!»
16:33 | 02 апреля
Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо
15:42 | 02 апреля
В Романовском районе механизатор погиб под гусеницами трактора
14:57 | 02 апреля
Открыт прием заявок на XII областной фестиваль-конкурс «Город кино»
14:04 | 02 апреля
В Саратове за неделю остановили более 300 автомобилей с тонированными стеклами
13:13 | 02 апреля
В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»
12:20 | 02 апреля
Учителю ОБЖ грозит штраф за получившего ранение школьника
11:37 | 02 апреля
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10:46 | 02 апреля
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Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо

Новости / Спорт
Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо

В Туле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, на татами вышли более 300 представителей 20 стран мира: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Португалии, Словакии, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстония и России.

Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница центральной спортивной школы Лилия Нугаева завоевала золото в весовой категории 52 кг.