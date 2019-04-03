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Открыт прием заявок на XII областной фестиваль-конкурс «Город кино»

Новости / Культура
Открыт прием заявок на XII областной фестиваль-конкурс «Город кино»


Конкурсное прослушивание участников состоится 16 мая на сцене Городского дома культуры национального творчества (пл. Орджоникидзе, 1).

По информации областного методического киновидеоцентра, основными темами фестиваля в этом году станут 85-летний юбилей со дня рождения композитора, народного артиста РФ Евгения Крылатова, 95-летний юбилей со дня рождения композитора, барда, поэта, лауреата Государственной премии СССР Булата Окуджавы, 110-летний юбилей композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Бориса Мокроусова.

По традиции фестиваль проводится в двух номинациях: «Инструментальное исполнительство» и «Вокал». К участию приглашаются сольные исполнители, ансамбли (дуэты, трио, квартеты и так далее) и оркестры.

Заявки необходимо направлять до 30 апреля на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru с пометкой «Город кино».