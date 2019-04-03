В Саратове за неделю остановили более 300 автомобилей с тонированными стеклами
С 25 по 31 марта Госавтоинспекцией города было проведено профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное на пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.
За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД остановлено 304 автомобиля со светопропусканием не по Госту. По данным пресс-службы ведомства, все водители предпочли устранить нарушения на месте. Кроме того, шесть нарушителей привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Сотрудники ГИБДД обращают внимание автомобилистов на то, что тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий такого вида, как наезд на пешехода в темное время суток, а также столкновение при перестроении транспортных средств.