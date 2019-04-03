В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»

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По информации организаторов, на выставке представлено более 40 её работ, выполненных в технике прессованной флористики.Наталия Павловна Комаревцева занимается флористикой с 2005 года. С 2010 года она является руководителем саратовского клуба «Флорист». Под её началом выросло много мастеров, которые создают яркие и самобытные работы. Своим ученикам она передает не только особые навыки создания флористических произведений, но и безграничную любовь и интерес к этому направлению искусства.Н. П. Комаревцева - автор более 60 картин. Это красочные пейзажи, сочные натюрморты с использованием всей природной палитры, а также копии картин известных живописцев. Наталья Павловна неоднократно участвовала в выставках по флористике на городских мероприятиях, в учебных заведениях, библиотеках, музеях города, в выездных выставках в селах Вязовка и Любятово. Она стала победителем в конкурсе «Ремесленник года-2018», организованном Саратовской областной палатой ремесел, в номинации «Поделки из природных материалов».