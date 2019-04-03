3 апреля 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 02 апреля
Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»
17:20 | 02 апреля
Музей Федина приглашает на выставку «Сказки Пушкина для всех!»
16:33 | 02 апреля
Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо
15:42 | 02 апреля
В Романовском районе механизатор погиб под гусеницами трактора
14:57 | 02 апреля
Открыт прием заявок на XII областной фестиваль-конкурс «Город кино»
14:04 | 02 апреля
В Саратове за неделю остановили более 300 автомобилей с тонированными стеклами
13:13 | 02 апреля
В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»
12:20 | 02 апреля
Учителю ОБЖ грозит штраф за получившего ранение школьника
11:37 | 02 апреля
ТЮЗ Киселева и Балашовский драматический театр проведут обменные гастроли
10:46 | 02 апреля
В Саратове состоялся IX региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»

Новости / Культура
В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»

Она приурочена к 80-летию саратовского мастера декоративно-прикладного искусства Наталии Павловны Комаревцевой.

По информации организаторов, на выставке представлено более 40 её работ, выполненных в технике прессованной флористики.

Наталия Павловна Комаревцева занимается флористикой с 2005 года. С 2010 года она является руководителем саратовского клуба «Флорист». Под её началом выросло много мастеров, которые создают яркие и самобытные работы. Своим ученикам она передает не только особые навыки создания флористических произведений, но и безграничную любовь и интерес к этому направлению искусства.

Н. П. Комаревцева - автор более 60 картин. Это красочные пейзажи, сочные натюрморты с использованием всей природной палитры, а также копии картин известных живописцев. Наталья Павловна неоднократно участвовала в выставках по флористике на городских мероприятиях, в учебных заведениях, библиотеках, музеях города, в выездных выставках в селах Вязовка и Любятово. Она стала победителем в конкурсе «Ремесленник года-2018», организованном Саратовской областной палатой ремесел, в номинации «Поделки из природных материалов».