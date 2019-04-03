3 апреля 2019 СРЕДА
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Учителю ОБЖ грозит штраф за получившего ранение школьника

Новости / ЧП
Учителю ОБЖ грозит штраф за получившего ранение школьника

В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении учителя среднеобразовательной школы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

По информации следственного управления региона, 4 марта в вечернее время в одной из средних школ Саратова у учащихся шестого класса проводился урок «Основы безопасности жизнедеятельности». В нарушении утвержденной учебной программы и учебного плана по указанному предмету ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате нарушения техники безопасности при обращении с пневматическим оружием один из учеников по неосторожности произвел выстрел в сторону другого. В результате этого 12-летний мальчик получил ранение в области нижней челюсти и был госпитализировал в одно из лечебных учреждений города, где ему проведено оперативное вмешательство по извлечению инородного предмета – пули от пневматической винтовки.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью. В соответствии с действующим законодательством в суд направлено ходатайство следователя о применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.