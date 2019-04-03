ТЮЗ Киселева и Балашовский драматический театр проведут обменные гастроли

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Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, премьера спектакля-мюзикла «Вожак» состоялась в марте прошлого года. Спектакль по произведению Захария Станку поставлен заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым в рамках проекта «Культура малых городов». "По сути, «Вожак» — пьеса о геноциде цыган. Но сказать только это — значит не сказать ничего. Это история о любви и ревности, долге и чести, дружбе и предательстве, разворачивающаяся на фоне грозных исторических событий. И здесь нельзя обойтись без зажигательной пляски и пения. Просто потому, что речь идет о цыганах, а этот удивительный народ поет и пляшет в любой жизненной ситуации: и когда ему плохо, и когда ему хорошо. Так уж устроены эти люди. Постановка Балашовского драматического театра наполнена как массовыми таборными плясками, так и душевными цыганскими песнями", - анонсировали в театре. Показ пройдет 26 апреля на исторической сцене Саратовского ТЮЗа.25 апреля балашовцы смогут увидеть у себя в городе спектакль главного режиссера ТЮЗа Алексея Логачева «Отрочество» по Л.Н. Толстому. Эта постановка взяла несколько наград областного фестиваля «Золотой Арлекин», а также была отмечена экспертами «Золотой маски» среди лучших постановок страны в сезоне 2013/2014 года. Гастроли в Балашов станут второй поездкой этого полюбившегося многим зрителям спектакля за пределы Саратова. В прошлом сезоне с огромным успехом спектакль «Отрочество» был сыгран в усадьбе Льва Толстого «Ясная поляна» прямо под открытым небом. Вторые гастроли спектакля пройдут на не так давно открытой новой сцене Балашовского театра.