В Саратове состоялся IX региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»
Мероприятие традиционно проходящий в формате КВН и было посвящено Году театра в России.
По информации пресс-службы министерства образования области, в очном этапе фестиваля приняли участие шесть команд педагогов из пяти районов области и Саратова.
Каждая команда прошла три конкурсных задания: оригинальное сценическое действие (приветствие) на тему «Театр начинается с вешалки!», разминку-импровизацию «Что бы это значило?» (юмористические названия к оригинальным фотографиям, связанным с темой фестиваля), домашнее задание «Озвучка» (смешная переозвучка фрагмента телеспектакля в соответствии с темой фестиваля).
По итогам конкурса первое место заняла команда «Счастливые люди» Дома детского творчества г.Новоузенска, второе - педагоги средней школы п. Дубки Саратовского района, третье - сборная команда педагогов Марксовского района.