3 апреля 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 02 апреля
Михаил Исаев о школе «Аврора»: «Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания - это неприемлемо»
17:20 | 02 апреля
Музей Федина приглашает на выставку «Сказки Пушкина для всех!»
16:33 | 02 апреля
Лилия Нугаева одержала победу на Кубке Европы по дзюдо
15:42 | 02 апреля
В Романовском районе механизатор погиб под гусеницами трактора
14:57 | 02 апреля
Открыт прием заявок на XII областной фестиваль-конкурс «Город кино»
14:04 | 02 апреля
В Саратове за неделю остановили более 300 автомобилей с тонированными стеклами
13:13 | 02 апреля
В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Палитра природы»
12:20 | 02 апреля
Учителю ОБЖ грозит штраф за получившего ранение школьника
11:37 | 02 апреля
ТЮЗ Киселева и Балашовский драматический театр проведут обменные гастроли
10:46 | 02 апреля
В Саратове состоялся IX региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове состоялся IX региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»

Новости
В Саратове состоялся IX региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»


Мероприятие традиционно проходящий в формате КВН и было посвящено Году театра в России.

По информации пресс-службы министерства образования области, в очном этапе фестиваля приняли участие шесть команд педагогов из пяти районов области и Саратова.

Каждая команда прошла три конкурсных задания: оригинальное сценическое действие (приветствие) на тему «Театр начинается с вешалки!», разминку-импровизацию «Что бы это значило?» (юмористические названия к оригинальным фотографиям, связанным с темой фестиваля), домашнее задание «Озвучка» (смешная переозвучка фрагмента телеспектакля в соответствии с темой фестиваля).

По итогам конкурса первое место заняла команда «Счастливые люди» Дома детского творчества г.Новоузенска, второе - педагоги средней школы п. Дубки Саратовского района, третье - сборная команда педагогов Марксовского района.