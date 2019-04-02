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В музее краеведения открылась выставка «Театр в музейных раритетах»

Новости / Культура
В музее краеведения открылась выставка «Театр в музейных раритетах»


Она входит в цикл мероприятий, посвященных Году театра в России.

По информации министерства культуры области, выставка рассказывает о театральной жизни губернии с конца XIX века. На ней представлены подлинные экспонаты из фондов музея. Это эскизы театральных костюмов и декораций, сценические костюмы, фотографии и документы, в том числе афиши и программы.

В одном из разделов экспонируются уникальные материалы, рассказывающие о том, как на саратовской сцене в конце XIX – начале XX века, сменяя друг друга, выступали антрепризы и товарищества. Среди них были театральное товарищество П.М. Медведева, товарищество драматических и оперных артистов В.М. Горина-Горяйнова, Казанско-Саратовское товарищество М.М. Бородая, товарищество Н.И. Собольщикова-Самарина.

Представлены предметы из мемориальных коллекций артистов, выступавших на сценах саратовских театров: И.А. Слонова, С.М. Муратова, Г.Н. Несмелова и др. Представлены фотографии гастролей В.И. Качалова, В.Ф. Комиссаржевской, П.А. Стрепетовой и других актеров, в том числе чернокожего американского трагика Айры Олдриджа.

О богатой истории саратовской оперы рассказывают афиши к спектаклям, фотографии, а также костюмы Л.А. Сметанникова к опере «Брачный вексель» и О.В. Бардиной к роли Марфы в «Царской невесте».Также на выставке экспонируются ее сценические украшения оперной певицы О.П. Калининой и эскиз ее костюма Шамаханской царицы к опере «Золотой петушок» с дарственной надписью автора, художника Н.М. Парилова.

Балет представлен программами, афишами и фотографиями В.А. Урусовой, В.А. Дубровиной, В.Т. Адашевского. На выставке экспонируются балетная пачка к роли Одиллии из «Лебединого озера» и пуанты балерины Л.И. Борель. Уникальный экспонат – эскизы костюмов к балету «Девушка и Смерть», которые сделал автор музыки – композитор В.В. Ковалев.